Русофобы торжествуют: FIS закрыла дорогу на Олимпиаду российским спортсменам

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой даже в качестве нейтральных атлетов.

Таким образом, в квалификации к Олимпийским играм 2026 года и, следовательно, самих Играх не смогут принять участие представители лыжных гонок, горнолыжного спорта, фристайла, прыжков с трамплина, двоеборья и сноуборда.

FIS не вняла рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который предлагал допускать россиян в качестве нейтральных спортсменов, но окончательное решение перекладывал на федерации по видам спорта.

Против возвращения россиян в FIS решительно протестовали представители Норвегии и Финляндии. В частности, норвежцы заявили о готовности рассмотреть бойкот соревнований в случае допуска россиян.