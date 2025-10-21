Русофобы торжествуют: FIS закрыла дорогу на Олимпиаду российским спортсменам
FIS приняла решение не допускать россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду
Фото: [FIS]
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой даже в качестве нейтральных атлетов.
Таким образом, в квалификации к Олимпийским играм 2026 года и, следовательно, самих Играх не смогут принять участие представители лыжных гонок, горнолыжного спорта, фристайла, прыжков с трамплина, двоеборья и сноуборда.
FIS не вняла рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который предлагал допускать россиян в качестве нейтральных спортсменов, но окончательное решение перекладывал на федерации по видам спорта.
Против возвращения россиян в FIS решительно протестовали представители Норвегии и Финляндии. В частности, норвежцы заявили о готовности рассмотреть бойкот соревнований в случае допуска россиян.