Легендарный российский бренд Пугачевой «отобрали» за копейки

Певица Алла Пугачева больше не владеет товарным знаком «Баронесса фон Орбах» в России – срок регистрации истек 2 августа, а заявление на продление подано не было. Стоимость процедуры составила бы всего 22 тысячи рублей, однако артистка предпочла не возобновлять права на бренд. Об этом пишет Газета.ру , ссылаясь на информацию Mash.

Как сообщает тг-канал и ряд СМИ, товарный знак «Баронесса фон Орбах» был зарегистрирован Пугачевой еще в 1996 году и действовал почти три десятилетия. Под этой маркой певица могла выпускать парфюмерию, алкогольные напитки и одежду – полноценный люксовый спектр продукции. Однако по истечении срока артистка не предприняла шагов для продления, и бренд перешел в общественное достояние.

Интересно, что название бренда имело свою предысторию. Пугачева пыталась получить право на баронский титул через генеалогию своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса, который утверждал о наличии в роду литовского барона фон Орбах. Однако документально подтвердить родство не удалось, но это не помешало артистке зарегистрировать соответствующий товарный знак.

В последние годы певица вместе с мужем-иноагентом и детьми покинула страну, имея израильские паспорта и гражданство Кипра.

После отъезда из России Алла Пугачева фактически утратила статус неприкосновенной «Примадонны» и прежний уровень влияния на отечественную эстраду, а ее творчество исчезло из федерального теле- и радиоэфира. Певица полностью лишилась доходов от российских корпоративов, закрыла свою последнюю крупную компанию ООО «АБП» и столкнулась с серьезными трудностями при распоряжении элитным имуществом, включая знаменитый замок в деревне Грязь, который пустует и требует постоянных расходов на содержание. При этом, несмотря на потерю огромной аудитории и регулярные финансовые издержки, государственные звания и ордена у артистки не отняли, а Минюст РФ так и не внес ее в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева расширила штат прислуги в Юрмале.