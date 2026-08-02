Легендарный российский бренд Пугачевой «отобрали» за копейки
Mash: Пугачева лишилась в России прав на бренд «Баронесса» из-за ₽22 тысяч
Фото: [соцсети]
Певица Алла Пугачева больше не владеет товарным знаком «Баронесса фон Орбах» в России – срок регистрации истек 2 августа, а заявление на продление подано не было. Стоимость процедуры составила бы всего 22 тысячи рублей, однако артистка предпочла не возобновлять права на бренд. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на информацию Mash.
Как сообщает тг-канал и ряд СМИ, товарный знак «Баронесса фон Орбах» был зарегистрирован Пугачевой еще в 1996 году и действовал почти три десятилетия. Под этой маркой певица могла выпускать парфюмерию, алкогольные напитки и одежду – полноценный люксовый спектр продукции. Однако по истечении срока артистка не предприняла шагов для продления, и бренд перешел в общественное достояние.
Интересно, что название бренда имело свою предысторию. Пугачева пыталась получить право на баронский титул через генеалогию своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса, который утверждал о наличии в роду литовского барона фон Орбах. Однако документально подтвердить родство не удалось, но это не помешало артистке зарегистрировать соответствующий товарный знак.
В последние годы певица вместе с мужем-иноагентом и детьми покинула страну, имея израильские паспорта и гражданство Кипра.
После отъезда из России Алла Пугачева фактически утратила статус неприкосновенной «Примадонны» и прежний уровень влияния на отечественную эстраду, а ее творчество исчезло из федерального теле- и радиоэфира. Певица полностью лишилась доходов от российских корпоративов, закрыла свою последнюю крупную компанию ООО «АБП» и столкнулась с серьезными трудностями при распоряжении элитным имуществом, включая знаменитый замок в деревне Грязь, который пустует и требует постоянных расходов на содержание. При этом, несмотря на потерю огромной аудитории и регулярные финансовые издержки, государственные звания и ордена у артистки не отняли, а Минюст РФ так и не внес ее в реестр иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева расширила штат прислуги в Юрмале.