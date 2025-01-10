Чешский чемпион мира по хоккею Недоманский назвал русских «примитивной нацией»

Чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский в интервью для iDNES.cz высказал пренебрежительное мнение о россиянах.

Он отметил, что, кроме известных писателей и композиторов, русские являются примитивной нацией. Это, по его словам, стало особенно заметно после 1918 года, когда режим уничтожал своих граждан миллионами, и к человеческой жизни там не проявляется уважение.

Бывший нападающий чехословацкой сборной подчеркнул, что никогда не стремился общаться с советскими хоккеистами.

«Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — добавил он.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин умер в возрасте 83 лет.