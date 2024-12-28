Четырехкратный чемпион СССР по хоккею ушел из жизни

Четырехкратный чемпион СССР Валерий Кузьмин ушел из жизни в возрасте 83 лет, что подтвердил московский хоккейный клуб «Спартак» на своем сайте.

Причины его кончины не раскрыты. Информация о дате и месте прощания с Кузьминым будет предоставлена позже.

В последние годы своей жизни Валерий Кузьмин активно участвовал в ветеранском движении клуба «Спартак», посещая различные мероприятия и матчи своей команды. Хоккейный клуб выразил соболезнования семье и близким Валерия Борисовича.

Кузьмин играл за «Спартак» с 1958 по 1972 год и трижды становился чемпионом СССР в 1962, 1967 и 1969 годах. С 1972 по 1975 год он защищал цвета московских «Крыльев Советов», с которыми выиграл золотые медали чемпионата страны в 1974 году.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер кино и театра Владимир Зимников умер в возрасте 74 лет.