Четвертый этап чемпионата России LAVR Motoring состоялся вблизи подмосковного Волоколамска

«Сегодня хороший выдался денек, отличная погода. Гонка прошла достаточно стабильно, но было допущено пару ошибок в первых кругах, из-за чего я упустил лидера и после этого держал свой темп, который позволил мне доехать на вторую позицию в гонке „Superbike 2“, — рассказал гонщик Константин Путихин.