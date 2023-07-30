Четвертый этап чемпионата России LAVR Motoring состоялся вблизи подмосковного Волоколамска
Фото: [Татьяна Рунова]
На автодроме Moscow Raceway под Волоколамском прошел этап чемпионата России по мотогонкам LAVR Motoring. Он собрал большое количество первоклассных гонщиков и истинных ценителей двухколёсной техники со всей России.
«Сегодня хороший выдался денек, отличная погода. Гонка прошла достаточно стабильно, но было допущено пару ошибок в первых кругах, из-за чего я упустил лидера и после этого держал свой темп, который позволил мне доехать на вторую позицию в гонке „Superbike 2“, — рассказал гонщик Константин Путихин.
Для гостей четвертого этапа чемпионата России LAVR Motoring на автодроме Moscow Raceway между заездами были доступны разные активности на треке и питлейне, а также работала фестивальная зона.