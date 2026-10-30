Студии и однокомнатные квартиры стали занимать почти половину рынка новостроек Москвы. Если в 2016 году на них приходилось 42% строящегося жилья, то в 2026 году показатель достиг 48%. Об этом РИА Недвижимость сообщила аналитик «Циана» Елена Бобровская.

По словам специалиста, в последние годы застройщики все чаще делают выбор в пользу компактных планировок. Интерес к ним поддерживали как инвесторы, покупавшие недвижимость в период действия льготных ипотечных ставок, так и обычные покупатели. Одной из причин стало изменение состава домохозяйств: растет число семей и людей, которые живут одни или вдвоем и не нуждаются в большом количестве комнат.

За десять лет доля двухкомнатных квартир в московских новостройках снизилась с 36 до 33%, а трехкомнатных — с 19 до 15%.

Похожая тенденция наблюдается и среди уже сданных домов. Сейчас на студии и однокомнатные квартиры приходится 29% нераспроданного жилья. В 2016 году этот показатель составлял 25%.

При этом в проектах со сроками сдачи в 2027–2031 годах лучше всего реализуются студии. По данным основательницы платформы bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, нераспроданными остаются 44% таких объектов. Среди однокомнатных квартир доля непроданного жилья составляет 51%, двухкомнатных — 55%, трехкомнатных — 62%.

Риелтор компании «Этажи» Иван Золотарев отметил, что студии и однокомнатные квартиры остаются наиболее доступным вариантом для покупки. Однако по мере сокращения разницы в площади между этими форматами часть покупателей предпочитает однушки, в которых есть отдельная кухня.

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