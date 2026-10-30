Атака БПЛА ВСУ на регионы России 30 октября 2026: 84 дрона над Москвой, есть жертвы

В ночь на 30 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных Сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован на Московском направлении, где силы ПВО уничтожили 84 БПЛА. В Белгородской области при детонации дрона погибла женщина, еще несколько мирных жителей пострадали. Ракетная и беспилотная опасность объявлялась более чем в десяти регионах, работа московских аэропортов приостанавливалась.

Москва и Московская область: 84 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Первое сообщение поступило в 1:45 — были сбиты первые 16 БПЛА. В 3:02 мэр сообщил об уничтожении еще 21 дрона, общее число сбитых достигло 59. Позднее Собянин уточнил, что всего за ночь над Москвой уничтожены 84 беспилотника. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Белгородская область: погибшая женщина и пострадавшие

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшей женщине в поселке Красная Яруга при детонации дрона. В Шебекино при ударе FPV-дрона по микроавтобусу ранения получили мужчина и женщина — у них слепые осколочные ранения лица, рук и ног. В Грайвороне от атаки FPV-дрона мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и спины. Также сообщалось о двоих мужчинах, травмированных при ударе по автомобилю, и о пострадавшей при атаке по частному дому в Шебекино.

Пензенская область: сбитый БПЛА над Пензой

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силами ПВО Минобороны России в небе над Пензой сбит вражеский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Позднее губернатор объявил об отмене режима «Беспилотная опасность» на территории региона.

Запорожская область: погибший сотрудник Запорожской АЭС

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки беспилотника 30 октября. Погибший был сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции, сообщили в МАГАТЭ.

Другие регионы: режим ракетной и беспилотной опасности

Ракетную опасность в ночь на 30 октября объявляли в Воронежской, Тульской, Калужской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областях. Беспилотную угрозу объявляли в Белгородской, Тульской, Воронежской и Пензенской областях. Тревога по БПЛА («красный уровень») объявлялась в Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР. Отбой опасности объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях.

Ограничения в аэропортах

Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 29 октября и в ночь на 30 октября вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:49 мск), Шереметьево (23:28 мск), Ярославля (0:35 мск), Пензы, Саратова (2:04 мск). В четырех московских аэропортах запретили посадку и взлет самолетов. Часть рейсов была направлена на запасные аэродромы, несколько бортов, летевших в Москву, вернулись в Стамбул. Ограничения также коснулись Самары, Ульяновска и Казани.