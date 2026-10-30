₽300 млн на квартиры и авто: как имущество экс‑главы ФМБА перешло государству

Государство забрало у Бориса Баранкина, прежде возглавлявшего красноярское ФМБА, его активы. Такое решение вынес суд. В числе изъятого оказались две квартиры — в Москве и Сочи, дорогостоящая недвижимость в Красноярске и пара иномарок. Кроме того, с бывшего руководителя намерены взыскать ₽55 млн, сообщил prmira.ru.

Прокурорская проверка показала: пока Баранкин занимал должность, он обзавелся жильем в трех городах, гаражным боксом, а также автомобилями BMW X5 и Lexus RX350. Суммарная стоимость приобретений — больше ₽300 млн. Оформлял он их преимущественно не на себя, а на близких и приятелей. В надзорном ведомстве обратили внимание: зарплата не могла покрыть подобные расходы, а откуда взялись деньги, Баранкин объяснить не сумел.

Прокуратура настаивала на том, чтобы сделки признали недействительными, а имущество отошло федеральному центру. Плюс требовала взыскать более ₽55 млн, которые нашли у Баранкина. Октябрьский районный суд Красноярска эти доводы принял. Решение пока не вступило в силу — у Баранкина есть право его обжаловать.

По данным издания, осенью 2025 года бывшего гендиректора уже признали виновным в растрате ₽15 млн. Приговор — шесть лет колонии.

Следствие полагает, что с 2018 по 2021 год Баранкин вместе с представителем поставщика организовал поставки лекарств по фиктивным документам. По версии обвинения, дорогие препараты он подменял дешевыми аналогами, а разницу присваивал.

Еще один процесс — о взятке — идет в Тверском районном суде Москвы. Следствие утверждает: в 2017 году Баранкин пообещал знакомому бизнесмену помочь с контрактами на лекарства для учреждений, рассчитывая на регулярные выплаты. Предприниматель согласился. С января 2017-го по 2022 год он передал Баранкину ₽16,5 млн — за 85 контрактов.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья осудят за получение взяток в размере ₽11 млн во время работы в ресурсоснабжающей организации.