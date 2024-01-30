Четыре ФОКа планируется построить в Люберцах в этом году

Строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано на текущий год в Люберцах. Также в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» капитально отремонтируют спортшколу олимпийского резерва.

Как рассказал глава городского округа Владимир Волков, новые ФОКи появятся на территориях школ №6, №11, №12, а также на стадионе «Балятино».

Волков отметил, что подобные спортивные объекты пользуются большой популярностью среди жителей. Так, в прошлом году ФОК на территории гимназии №5 посетили три с половиной тысячи человек за месяц, комплекс на территории лицея №4 — полторы тысячи человек за месяц, объект на территории школы №21 — четыре тысячи жителей за месяц.

Помимо этого, в 2024 году будет проведена реконструкция стадиона «Урожай» в Томилино. Там оборудуют освещение футбольного поля, обустроят трибуны с навесом, построят тротуары, проведут отделку вентилируемым фасадом, отремонтируют беговую дорожку.