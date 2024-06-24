Четыре с половиной тысячи человек посетили первые концерты фестиваля Чайковского

Уже более четырех с половиной тысяч человек посетили первые концерты Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проводится уже в десятый раз — традиционно в Клину. В этом году фестиваль будет длиться десять дней. Ожидается, что общее число его посетителей превысит десять тысяч человек.

«Преемственность поколений и многожанровость — отличительные особенности клинского фестиваля, ставшие его визитной карточкой, и можно с уверенностью говорить, что сегодня это большой праздник не только для жителей и гостей Подмосковья, но и для всей страны», - отметил глава министерства Василий Кузнецов.

В этом году в рамках фестиваля состоится восемь больших концертов в разных жанрах. Также проведут концерт в Клинской ДШИ имени Чайковского. Помимо этого, будут организованы мастер-классы для одаренных детей и многое другое. Подробная информация о программе фестиваля представлена здесь.