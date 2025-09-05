Четырех россиян включили в десятку лучших вратарей НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) накануне нового сезона представил десятку лучших голкиперов, в которые включил четырех россиян.

Возглавляет рейтинг вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак. Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает второе место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — третье, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — четвертое, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — шестое.

Также в список вошли Джейк Эттинджер («Даллас Старз»), Джордан Биннигтон («Сент-Луис Блюз»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз») и Линус Улльмарк («Оттава Сенаторз»).

Бобровский (дважды), Василевский и Шестеркин выигрывали «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона). Бобровский и Василевский со своими командами по два раза выигрывали Кубок Стэнли.

