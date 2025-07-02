Четырехкратный чемпион мира Ферстаппен может перейти в «Мерседес»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен получил предложение от руководителя немецкой команды «Мерседес» Тото Вольфа, сообщает Sky Sport Italia.

Нидерландский пилот «Ред Булла» пока не ответил согласием. Если такое последует, то Ферстаппен заменит в «Мерседесе» британца Джорджа Расселла. В целом, руководство «Мерседеса» довольно Расселлом, но готово рискнуть, чтобы получить более сильного пилота.

В этом случае Расселл может заменить Ферстаппена в «Ред Булле».

После 11 этапов «Формулы-1» Ферстаппен занимает третье место в чемпионате (155 очков), а Расселл ­— четвертое (136). Лидируют два пилота «Макларена» Оскар Пиастри (216) и Ландо Норрис (201).

Ранее стали известны все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира по футболу.