Чимаев изобразил будущего соперника в овечьей шкуре

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев потроллил своего будущего соперника американца Шона Стрикленда, опубликовав в соцсетях сгенерированный искусственным интеллектом постер предстоящего поединка.

Чимаев изобразил себя волком, что отсылает к его прозвищу («Борз»), а американец предстал в овечьей шкуре. Бой Чимаева и Стрикленда пройдет 10 мая в Ньюарке (США) и станет главным событием турнире UFC 328.

31-летний Чимаев, уроженец Чечни, представляющий ОАЭ, провел в смешанных единоборствах 15 поединков и во всех одержал победы. В августе прошлого года он завоевал чемпионский пояс, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР единогласным решением судей.

35-летний Шон Стрикленд имеет рекорд из 30 побед и семи поражений. Недолгое время он владел чемпионским поясом в среднем весе, но утратил его в поединке с Дю Плесси, а затем проиграл южноафриканцу еще раз в матче-реванше.

Ранее бразильский средневес Паулу Коста после победы над Азаматом Мурзакановым заявил о желании побить Чимаева.