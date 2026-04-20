Умяров признался, какой предмет передал арбитру во время матча с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «Чемпионату» о странном эпизоде, случившемся во время игры с «Ахматом».

Футболист подобрал в штрафной площади небольшой предмет и передал его арбитру Рафаэлю Шафееву. Тот недоуменно покачал головой и спрятал находку в карман. Комментаторы «Матч ТВ» предположили, что это могло быть какое-то украшение, вроде кулона.

«Честно, даже не знаю, что это такое. Мне показалось, что от судьи это выпало. Это не монетка, как шуруп какой-то. Но это было опасно. Мало ли, кто-то упал…» — поделился Умяров.

«Спартак» одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), прервав неприятную традицию: последние три матча с грозненцами на «Лукйол Арене» завершились нулевыми ничьими. Красно-белые передвинулись на пятое место в РПЛ. «Спартак» на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита» и на три — от занимающего третье место «Локомотива».