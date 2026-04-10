«Третий русский в моем списке»: Пауло Коста объяснил, зачем ему бой с Чимаевым после Мурзаканова

Бразильский средневес Пауло Коста на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 327 сделал ряд резонансных заявлений, в которых признался в неприязни к российским бойцам и обозначил свои ближайшие карьерные цели. В частности, спортсмен выразил желание после предстоящего поединка с Азаматом Мурзакановым встретиться в октагоне с действующим чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

Коста не стал подбирать дипломатичные выражения и прямо заявил о своих чувствах к соперникам из России.

«Ненавижу русских. Это уже второй подряд бой против русского, который я внесу в свой список побед, а третьим, возможно, будет Хамзат Чимаев. После победы над этим толстяком я хочу подраться с ним», — цитируют бразильца спортивные издания.

Напомним, что в последний раз Коста выходил в клетку в июле 2025 года на турнире UFC 318, где одержал победу над россиянином Романом Копыловым единогласным решением судей. В активе бразильского бойца на сегодняшний день 15 побед при четырех поражениях.

Что касается его ближайшего оппонента, Азамата Мурзаканова, то он провел свой крайний бой в октябре 2025 года на UFC 321, техническим нокаутом в первом раунде одолев Александра Ракича. Мурзаканов подходит к противостоянию с Костой, имея безупречный профессиональный рекорд: 16 побед и ни одного поражения.

Ранее боец UFC Шара Буллет обратился к «русским мужикам» с громким обещанием.