Центр «Авангард» в Одинцовском проведет День открытых дверей

В субботу, 25 апреля, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцовском проведет День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«День открытых дверей в «Авангарде» в этом году - событие федерального масштаба. Мы ждем гостей со всей страны, и это лучший показатель того, что наш опыт востребован», - директор УМЦ «Авангард» Борисова Дарья.

Его учредили Правительство Москвы и Правительство Московской области в 2020 году при поддержке Минобороны РФ, идею его создания поддержал президент Владимир Путин.

В рамках Дня открытых дверей для гостей подготовят программу, в том числе занятия по начальной военной подготовке и экскурсии от инструкторов центра, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы от ЦСКА, проекта «Выбор сильных», «Здорового Отчества», Движения Первых и Юнармии, показательные выступления бойцов 45-й отдельной бригады спецназа. Для детей реализуют анимационную программу. Помимо этого, на сцене будет проходить концертная программа с выступлениями артистов Москвы и области, творческих коллектив и других участников программы, на территории будет работать полевая кухня.

В сообщении добавили, что в рамках мероприятия состоится первый Межрегиональный военно-патриотический форум по начальной военной подготовке для педагогов ОБЗР из всех регионов России и открытие третьей очереди Аллеи Героев специальной военной операции.

