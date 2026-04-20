После обращения к уполномоченному Дубны самозанятому оплатили выполненные работы

Благодаря поддержке бизнес‐омбудсмена самозанятый смог добиться полной оплаты за выполненную работу. Правовую и консультационную помощь оказал руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Дубна.

История началась с того, что заявитель выполнил сборку торговой мебели и оформил все необходимые документы — акты выполненных работ были подписаны. Однако в оговоренные сроки денежные средства на счет самозанятого не поступили. В течение 3 недель он пытался решить вопрос мирным путем, напрямую договариваясь с заказчиком, но эти усилия не принесли результата.

Оказавшись в затруднительной ситуации, мужчина обратился за содействием к Валерию Чупрову, руководителю приемной бизнес‐омбудсмена. Хотя подобные споры между хозяйствующими субъектами формально не входят в компетенцию уполномоченного, заявитель получил необходимую поддержку: ему помогли грамотно составить мотивированную претензию с учетом всех юридических нюансов.

Эффект не заставил себя долго ждать: после того как документы направили заказчику, задолженность погасили в полном объеме всего за 2 дня.

Предприниматели, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут подать жалобу несколькими способами:

отправить письмо по почте: 143082, Московская обл., г. о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево‐Успенское ш., км 1‐й, д. 1, корп. А;

написать на электр. почту uzpp@mosreg.ru;

связаться с контакт‐центром уполномоченного по тел. 8 800 550‐63‐53;

лично обратиться в общественную приемную уполномоченного в муниципальных образованиях Подмосковья (актуальные контакты доступны на сайте ).

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил снижение преступности и контроль за нестационарной торговлей на заседании коллегии региональной прокуратуры.