В Мытищах возведут дома в составе ЖК «Белый Град»

В Мытищах возводят жилой квартал «Белый Град» девелопера Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так,в корпусе 11.1 строители ведут монтаж навесного вентилируемого фасада из декоративной каменной плитки, благоустройство территории, в корпусе 11.2 – установку навесного вентилируемого фасада, отделку в подъезде №5, в корпусе 11.3 – монтаж фиброцементных панелей на фасады и не только. Кроме того, работы проходят в корпусах 12.1, 12.2 и 12.3.

На территории также появятся две школы и четыре детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинский и торгово-офисный центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.