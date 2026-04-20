«Приостановка дела не означает полной свободы»: адвокат разъяснил, какие ограничения продолжат действовать для Лерчек
Woman.ru: адвокат Сергей Жорин объяснил последствия приостановки дела Лерчек
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы многих публичных личностей, выступил с важным разъяснением относительно правового статуса обвиняемых, чьи уголовные дела приостановлены по состоянию здоровья. В частности, юрист затронул дело тяжелобольной Валерии Чекалиной (Лерчек).
В интервью Woman.ru он объяснил: многие ошибочно полагают, что приостановка производства автоматически снимает все ограничения, однако на самом деле мера пресечения, например, в виде запрета определенных действий, продолжает действовать в полном объеме, и обвиняемый по-прежнему обязан соблюдать установленные судом ограничения, а также регулярно являться по вызовам следователя или в суд.
Жорин особо подчеркнул, что приостановка дела по болезни ни в коем случае не означает разрешения на выезд за пределы страны или даже региона, и, если обвиняемый нарушит запреты или попытается скрыться, процессуальная активность может возобновиться мгновенно, причем в таком случае меру пресечения почти наверняка ужесточат, а самого человека могут объявить в розыск.
«При тяжелом заболевании суд вправе приостановить производство по делу, но мера пресечения в виде запрета определенных действий продолжает действовать в том объеме, который прямо указан в судебном постановлении. Обвиняемый обязан являться по вызовам и соблюдать установленные судом ограничения», — объяснил адвокат.
Напомним, в марте Гагаринский суд Москвы принял решение приостановить производство по уголовному делу против Лерчек в связи с тяжелым заболеванием — у Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, и она проходит курс химиотерапии.
Ранее возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини возмутился ИИ-фотосессией с ее лицом.