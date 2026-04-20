В Подмосковье составили рейтинг самых востребованных комплексных онлайн-услуг
Комплексная услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» стала самой востребованной из тех, которые размещены на региональном портале госуслуг, по итогам трех месяцев 2026 года ей воспользовались более 66 тыс. раз. Услуга дает возможность по одному заявлению записать ребенка сразу в несколько кружков и секций, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Более 135 тыс. заявлений подали жители региона через комплексные онлайн-сервисы – и это убедительный сигнал, что спрос есть», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В список популярных также попали комплексная услуга «Справки Минсоцразвития МО» (8,3 тыс. заявлений), которая позволяет получить сразу несколько справок одновременно , услуга «Многодетная семья» (7,8 тыс. заявлений), позволяющая получить удостоверение многодетной семьи, соцкарту, компенсацию за ЖКУ и не только. Кроме того, спрос есть на услуги «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности», «Выдача разрешения на размещение объектов» и «Предоставление земельных участков на торгах».
