Чимаев назвал обезьянами звезд UFC, предрекавших ему поражение в титульном бою с Дю Плесси

Чемпион UFC Чимаев высмеял звезд промоушена, предрекавших ему поражение
Фото: [UFC]
Российский боец UFC, представляющий ОАЭ, высмеял звезд промоушена, которые прогнозировали его поражение в титульном бою против южноамериканца Дрикуса Дю Плесси.
Поражение Чимаев предсказывали нигериец Исраэль Адесанья, американец Деметриус Джонсон, австралиец Александр Волкановски и британец Майкл Биспинг.
«Теперь вы понимаете, что не надо слушать этих обезьян?» — написал Хамзат в социальных сетях.
17 августа в Чикаго Чимаев победил Дю Плесси единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Глава Чечни Рамзан Кадыров по случаю этой победы подарил бойцу автомобиль «Майбах».