Число посетителей Пионового фестиваля в усадьбе Быково превысило три тысячи человек

Число посетителей Пионового фестиваля в усадьбе Быково в Раменском превысило три тысячи человек. Мероприятие прошло уже во второй раз, сообщили в Минкультуры и туризма области.

В рамках фестиваля была организована выставка редких сортов пионов. Цветы предоставили коллекционеры Любовь Аристархова и Елена Токарева.

Также все желающие могли посетить лекторий и узнать об особенностях пионов. Кроме того, были организованы творческие мастерские, где можно было порисовать тушью.

Помимо этого, состоялась чайная церемония и дегустация – гостям предлагали лимонады и сладости.

Фестиваль был создан с целью празднования первого цветения пионового сада, который в 2021 году заложили волонтеры.