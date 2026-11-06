«Европу нужно заставить подчиниться»: британский политик обратился к Трампу
Британский политик заявил, что Европу нужно заставить подчиниться
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй призвал президента США Дональда Трампа оказать давление на страны Евросоюза, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети.
По мнению лидера Рабочей партии, без давления на Брюссель мира не добиться. Он считает, что Европу необходимо заставить подчиниться. Так Галлоуэй отреагировал на слова американского президента о подготовке масштабной сделки. По оценкам экспертов, она выйдет за рамки противостояния Москвы и Киева и затронет весь европейский континент.
Ранее стало известно, что перед переговорами в Абу-Даби Зеленский пообещал бить по НПЗ.