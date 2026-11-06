«Европу нужно заставить подчиниться»: британский политик обратился к Трампу

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй призвал президента США Дональда Трампа оказать давление на страны Евросоюза, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети.

По мнению лидера Рабочей партии, без давления на Брюссель мира не добиться. Он считает, что Европу необходимо заставить подчиниться. Так Галлоуэй отреагировал на слова американского президента о подготовке масштабной сделки. По оценкам экспертов, она выйдет за рамки противостояния Москвы и Киева и затронет весь европейский континент.

Ранее стало известно, что перед переговорами в Абу-Даби Зеленский пообещал бить по НПЗ.