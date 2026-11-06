«Европу нужно заставить подчиниться»: британский политик обратился к Трампу

Британский политик заявил, что Европу нужно заставить подчиниться

Политика

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй призвал президента США Дональда Трампа оказать давление на страны Евросоюза, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети.

По мнению лидера Рабочей партии, без давления на Брюссель мира не добиться. Он считает, что Европу необходимо заставить подчиниться. Так Галлоуэй отреагировал на слова американского президента о подготовке масштабной сделки. По оценкам экспертов, она выйдет за рамки противостояния Москвы и Киева и затронет весь европейский континент.

Ранее стало известно, что перед переговорами в Абу-Даби Зеленский пообещал бить по НПЗ.

Актуально

Читайте также

«Я люблю Меланию»: что подарил первой леди США Кирилл Дмитриев

Украинский город погрузился в блэкаут

Студенты снесли власть Вучича: эксперт оценил, как изменятся отношения России и Сербии

Студенты снесли власть Вучича: эксперт оценил, как изменятся отношения России и Сербии

Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

«Переписывание старого плана»: политолог пояснил, почему не стоит ждать прорыва от трехсторонней встречи в Абу-Даби

«Переписывание старого плана»: политолог пояснил, почему не стоит ждать прорыва от трехсторонней встречи в Абу-Даби

В России пригрозили ударить по миротворцам НАТО «нехорошим боеприпасом»

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Мема: шантаж Трампа стал для Зеленского большой стратегической ошибкой

«Очень сложно ответить»: Макрон ушел от вопроса о протестах

Профессора похитили у дома: экс-заключенный СБУ рассказал о тайной тюрьме и избиениях женщин

Варшава стянула силовиков к границе с РФ

Поражение в Конгрессе: политолог раскрыл, почему Трамп может шантажировать НАТО технологиями

Поражение в Конгрессе: политолог раскрыл, почему Трамп может шантажировать НАТО технологиями

Добавьте mosregtoday.ru в избранное