Копчение не спасает от паразитов: какие виды рыбы могут стать источником заражения

Вяленая и копченая рыба может содержать опасных паразитов даже после обработки. Особенно высок риск при употреблении домашних заготовок, приготовленных без соблюдения технологии засолки и обеззараживания. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-хирург, старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. Специалист предупредил, что холодное копчение и вяление не гарантируют уничтожения личинок, а некоторые из них способны сохранять жизнеспособность в слабосоленой рыбе до 35 дней.

«Вяление и холодное копчение сами по себе не гарантируют полного обеззараживания продукта», — подчеркнул Умнов. По его словам, опасность представляют как речные, так и морские виды рыбы. Через леща, плотву, язя, воблу и карася можно заразиться описторхозом, поражающим печень, желчные протоки и поджелудочную железу. Щука, окунь, налим, судак и некоторые лососевые могут быть источником заражения широким лентецом. В сельди, скумбрии, треске, минтае и других морских видах встречаются личинки анизакид. На производствах риск снижают с помощью контролируемого замораживания и правильной засолки, однако эффективность обработки зависит от соблюдения необходимых режимов.

Врач отметил, что признаки заражения могут проявиться не сразу. При некоторых паразитарных заболеваниях спустя одну-четыре недели возникают слабость, повышение температуры, озноб, кожный зуд, боли в мышцах и суставах, тошнота и неприятные ощущения в правом подреберье. При подобных симптомах после употребления рыбы следует обратиться к врачу. Иногда личинки можно заметить невооруженным глазом: например, анизакиды выглядят как белесые червячки, свернутые спиралью. Однако отсутствие видимых паразитов не гарантирует безопасности продукта. Умнов советует отказаться от покупки рыбы с неприятным запахом, дряблой мякотью, избытком слизи или необычными пятнами.