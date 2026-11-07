«Это невероятно»: итальянская фигуристка восхитилась четверными прыжками Трусовой

Итальянская фигуристка Лара Наки Гутманн восхитилась Александрой Трусовой, которая вернулась к исполнению четверных прыжков после рождения ребенка. Спортсменка призналась, что была поражена решением россиянки возобновить тренировки сложнейших элементов. Об этом Гутманн рассказала в интервью Sport24 после выступления с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Китае 6 ноября.

«Когда я увидела, что она возвращается в спорт после рождения ребенка и вновь прыгает четверные, я подумала: „Вау!“ Это действительно невероятно, я очень уважаю ее за это», — заявила итальянская фигуристка. Таким образом, возвращение Трусовой к технически сложным элементам вызвало восхищение не только среди болельщиков, но и у ее зарубежных коллег. Четверные прыжки требуют высокой физической подготовки, а их восстановление после длительного перерыва становится серьезной задачей даже для опытных спортсменок.

Сама Гутманн 6 ноября отметила 24-летие и успешно выступила на китайском этапе Гран-при. За короткую программу она получила 71,76 балла и заняла промежуточное четвертое место. Фигуристка рассказала, что тренер подарил ей небольшой торт, а полноценное празднование она решила отложить. Главным подарком ко дню рождения итальянка назвала собственное выступление, которым осталась довольна. При этом ее слова о Трусовой стали отдельным проявлением уважения к российской спортсменке, сумевшей вновь приступить к исполнению четверных прыжков после материнства.