Пенсионные накопления переведут на новые счета: что изменится с 1 апреля 2027 года

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения планируется ввести с 1 апреля 2027 года. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Минфина, пишет « Интерфакс ». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Нововведение затронет накопительную часть пенсии, тогда как страховые выплаты, пенсионные баллы и порядок учета трудового стажа останутся без изменений.

Для граждан, чьи пенсионные накопления находятся в Социальном фонде, планируется создать специальный негосударственный пенсионный фонд с государственным участием. Управлять инвестициями продолжит ВЭБ.РФ. Если средства уже размещены в негосударственном пенсионном фонде, там автоматически откроют счет ПДС и переведут на него накопления. В течение двух лет после перехода граждане смогут выбрать другой фонд и перевести деньги без потери инвестиционного дохода. При этом законопроект еще должен пройти рассмотрение в Госдуме.

Участникам программы обещают дополнительные возможности распоряжения накоплениями. В частности, предусмотрены выплаты при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения, а также возможность наследования средств. Государственное софинансирование может достигать ₽36 тыс. ежегодно в течение десяти лет. Кроме того, участники смогут получать налоговые вычеты по взносам в пределах ₽400 тыс. в год и выбирать способы получения выплат. Личные взносы вместе с инвестиционным доходом планируется страховать на сумму до ₽2,8 млн. Для переведенных пенсионных накоплений и государственного софинансирования предусмотрена отдельная гарантия сохранности в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.