Ребенок постоянно болеет ОРВИ: инфекционист объяснила, когда нужно обращаться к врачу

Частые простуды у детей не всегда свидетельствуют об ослабленном иммунитете. В первые годы посещения детского сада или школы ребенок может болеть ОРВИ несколько раз подряд, особенно осенью и зимой. Это связано с активным распространением вирусов в детских коллективах, сухим воздухом в помещениях и постепенной адаптацией организма к новым инфекциям. Об этом « Российской газете » рассказала врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Дарья Намазова. По ее словам, родителям следует обращать внимание не столько на количество простуд, сколько на тяжесть заболеваний и скорость восстановления.

Поводом для консультации с педиатром становятся затяжное выздоровление, тяжелое течение инфекции, осложнения и необходимость госпитализации. Большинство обычных ОРВИ проходят самостоятельно, поэтому лечение преимущественно направлено на облегчение симптомов. Ребенку необходимы отдых, достаточное питье, проветривание комнаты и комфортная влажность воздуха. При заложенности носа можно использовать солевые растворы, а при высокой температуре и плохом самочувствии — подходящие по возрасту жаропонижающие препараты. «Антибиотики на вирусы не действуют», — подчеркнула Намазова. Назначать их без признаков бактериальной инфекции нельзя. Врач также предостерегла от самостоятельного применения иммуномодуляторов и профилактического приема лекарств без медицинских показаний.

После перенесенной инфекции кашель иногда сохраняется несколько недель, даже когда ребенок уже не заразен. Если он постепенно ослабевает, это может быть частью нормального восстановления. Однако усиление кашля, затрудненное дыхание, боль в груди, нарушения сна или повторное повышение температуры требуют обращения к врачу. Консультация необходима и в случае, если температура около 37 градусов сохраняется более десяти дней, особенно при ухудшении самочувствия. Возвращаться в детский сад или школу можно после заметного улучшения состояния, когда исчезли лихорадка и выраженная слабость, а кашель и насморк уменьшились. В среднем восстановление занимает около недели. Для профилактики гриппа инфекционист рекомендует вакцинацию, напоминая, что она снижает риск заболевания и осложнений, но не защищает от всех остальных респираторных вирусов.