Юрий Лоза открыл YouTube-канал, чтобы бороться с «мемами» и рассказать правду о себе

Известный музыкант и резкий критик шоу-бизнеса Юрий Лоза осваивает новую для себя роль — видеоблогера. На своем YouTube-канале он записывает ролики на самые разные темы: от философских рассуждений и житейских историй до разоблачения «грязных тайн» индустрии. Как признался сам артист, главной причиной этого шага стало обилие лжи и дезинформации, которую распространяют о нем в медиа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Лозы, его часто превращают во «фрика и сумасшедшего», а его творчество сводят к одному хиту — «Плоту», который давно стал интернет-мемом. Свой канал он рассматривает как прямую и честную альтернативу, где может без посредников рассказать о своем настоящем творчестве, малоизвестных песнях и поделиться инсайдами. Первые выпуски уже нашли отклик у зрителей: например, совет по быстрому избавлению от курения, по словам Лозы, многим помог.

По его мнению, это не просто новое хобби, а способ вернуть контроль над собственным образом и донести до аудитории то, что остается за кадрами официальных СМИ.

Ранее он назвал современные хиты примитивными «кричалками».