Член Зала хоккейной славы поможет «Трактору» наладить игру в обороне

Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Зубов будет ассистентом главного тренера Рафаэля Рише.

Отмечается, что на Зубова возлагаются надежды по улучшению игры в обороне и в численном меньшинстве.

«Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы», — говорится в пресс-релизе.

В минувшем сезоне Зубов возглавлял ХК «Сочи».

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. В 30 матчах команда пропустила 98 шайб — во всей лиге больше только у трех команд.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Адам Фут заявил, что не следует обращать внимания на продвинутую статистику — ею оперируют те, кто не разбирается в хоккее.