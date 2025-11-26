Член Зала хоккейной славы поможет «Трактору» наладить игру в обороне
Сергей Зубов вошел в тренерский штаб челябинского «Трактора»
Фото: [ХК «Сочи»]
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора», сообщила пресс-служба челябинского клуба.
Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона. Зубов будет ассистентом главного тренера Рафаэля Рише.
Отмечается, что на Зубова возлагаются надежды по улучшению игры в обороне и в численном меньшинстве.
«Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы», — говорится в пресс-релизе.
В минувшем сезоне Зубов возглавлял ХК «Сочи».
«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. В 30 матчах команда пропустила 98 шайб — во всей лиге больше только у трех команд.
