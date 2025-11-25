Тренер «Ванкувера» призвал не обращать внимания на продвинутую статистику

Ему задали вопрос о слабой игре команды в обороне, подкрепив его цифрами. Известный в прошлом защитник Фут заявил, что не собирается критиковать своих игроков, перегружая их чрезмерным статистическим анализом.

«Без всякого неуважения, но люди, которые ничего не понимают, просто смотрят на статистику. Они видят цифры, полученные от людей, которые могут быть где-нибудь в России с сигаретами и кешью, и говорят о голевых моментах», — сказал Фут.

«Ванкувер» проиграл шесть из семи последних матчей и занимает 14-е место в Западной конференции. Команда пропустила 86 шайб в 23 матчах — больше в лиге только у «Эдмонтон Ойлерз» (87).

