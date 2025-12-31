«Что ты тут забыл?»: российский тренер столкнулся с агрессией украинского коллеги на «Тур де Ски»

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин раскрыл детали напряженного инцидента, произошедшего на престижной многодневной гонке «Тур де Ски» в Италии. По информации RT , конфронтация имела место на парковке в перерыве между соревновательными этапами.

Сорин подробно описал начало инцидента: он услышал за своей спиной фразы на русском языке. В беседе с журналистами он процитировал сказанное: «Типа, что ты тут делаешь, что ты тут вообще забыл? Поворачиваюсь — вижу украинского тренера, который довольно агрессивно на меня наступает».

По словам российского специалиста, его оппонент не только вел себя вызывающе, но и целенаправленно фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. Сорин подчеркнул, что принял решение не обострять ситуацию, заявив: «Но я не стал с ним вступать ни в какую полемику». Этот эпизод стал одним из немногих публичных свидетельств прямых контактов между представителями российского и украинского спорта на международной арене после 2022 года.