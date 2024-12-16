Чулпан Хаматова закрыла ИП после приостановки ФНС операций с ее счетами

Известная актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России, приняла решение закрыть свое индивидуальное предпринимательство. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В апреле ФНС приостановила операции по ее банковским счетам. Хаматова получила около 17 млн руб. из государственного бюджета за участие в различных театральных проектах.

Средства поступали от московского Театра наций, пермской краевой филармонии и др. точек за исполненные роли в разных спектаклях. Среди них — «Мастер и Маргарита», «Горбачев» и «Рассказы Шукшина». Также она сыграла в музыкально-литературной композиции «Евгений Онегин».

После получения уведомления о блокировке счетов актриса, находясь за границей, подала заявление на ликвидацию своего ИП. Вскоре все записи о ее предпринимательской деятельности исчезли из специального реестра.

Ранее сообщалось о смерти актера, снявшегося в «Интернах». Речь идет о Николае Ледовских, который исполнил в сериале роль пациента Кондрата Мезенцева. Он умер в четверг, 12 декабря.