Снявшийся в «Интернах» Николай Ледовских умер на 77-м году жизни

Известный актер из России Николай Ледовских ушел из жизни в возрасте 76 лет. Эта информация была опубликована на сайте «Кино-Театр.Ру».

Причины смерти артиста не раскрываются.

Николай Ледовских принял участие более чем в 50 кино- и телепроектах, среди которых такие популярные сериалы, как «Небеса подождут» и «Жуки», «Заступники» и ситком «Обнимая небо», Особенно запомнилась зрителям его роль Кондрата Касьяновича Мезенцева в популярном российском молодежном сериале «Интерны».

Ранее сообщалось, что премьера сказочной киноленты «Баба Яга спасает Новый год» с актрисой Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, опередив на минувших выходных прежнего лидера — триквел «Приключения Паддингтона 3» (72,6 млн рублей) и заработав 162,2 млн рублей в России и странах СНГ.