Cкончался сын певицы Ирины Понаровской

Утром ушел из жизни 39-летний Энтони Родд, сын заслуженной артистки России Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, о чем сообщил SHOT.

Мужчине стало плохо у себя дома на улице Трифоновской в Мещанском районе около пяти часов утра.

Жена вызвала скорую помощь, но спасти Родда не удалось. Основной причиной смерти предполагаются сердечные проблемы. Точное заключение дадут эксперты позже.

Энтони был художником. Он состоял в браке с художницей Анной Чайниковой, и у них родилось двое детей.

Ранее сообщалось, что бизнес-партнер Лаймы Вайкуле намерен забрать у нее оставшуюся часть бизнеса в России.