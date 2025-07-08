Дача Пугачевой теряет берег: проблемный участок в Подмосковье выставят на аукцион

Прибрежную территорию у знаменитой дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске Московской области выставят на аукцион. Как выяснил Mash, участок берега Сенежского озера сдадут в аренду на 20 лет за стартовые 100 тысяч рублей, несмотря на существующий личный пирс певицы.

Закон не позволяет оформлять водные объекты в частную собственность, что теперь создает неожиданные проблемы для звездной резиденции.

Тем не менее, на лот уже нашлись претенденты — бизнесмены планируют организовать у воды яхт-клуб и даже плавучую баню. Это может кардинально изменить приватность места, где Пугачева и ее близкие когда-то проводила летние месяцы.

Отмечают, что иронично это выглядит на фоне многолетних безуспешных попыток продать саму дачу артистки: с 2022 года цену снижали с 3 млн долларов до 152 млн рублей, но покупатель так и не нашелся.

Внук певицы Никита Пресняков в апреле провел ремонт в доме, надеясь оживить интерес к объекту. Однако недвижимость элитного класса в Подмосковье сегодня переживает не лучшие времена — многие состоятельные россияне предпочитают инвестировать в зарубежную недвижимость.

Ранее сообщалось, что врач объяснил причину тремора рук у беглой Аллы Пугачевой.