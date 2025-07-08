Врач объяснил причину тремора рук у беглой Аллы Пугачевой

Дрожь в руках Аллы Пугачевой, заметная в домашнем видео, может свидетельствовать о различных заболеваниях. Врач-невролог Елена Мирошник в беседе с URA.RU перечислила основные причины такого состояния.

Болезнь Паркинсона — одна из возможных причин тремора. Для нее характерно дрожание одной руки с последующим распространением на вторую конечность. Сопутствующие симптомы помимо тряски — замедленность движений и мышечная скованность.

Эссенциальный тремор — наследственное заболевание, при котором дрожь усиливается при волнении или физической нагрузке. В отличие от паркинсонизма, этот вид тремора обычно двусторонний и не сопровождается другими неврологическими нарушениями.

Проблемы со щитовидной железой, особенно гипертиреоз, также вызывают дрожание рук. Избыток гормонов щитовидки ускоряет обмен веществ, что проявляется в том числе тремором.

«Есть также возрастные сосудистые заболевания. Если мы говорим о последствиях инсульта, о каком-то длительном сосудистом анамнезе, то также может на этом фоне возникать тремор в руках. Он будет двухсторонним», — рассказала специалист.

Рассеянный склероз и последствия инсульта — еще две серьезные причины. При этих заболеваниях тремор часто сочетается с другими симптомами: слабостью, нарушением координации или онемением конечностей.

Однако есть ли перечисленные болезни у Аллы Борисовны, сказать невозможно, врач лишь предположила.

Ранее сообщалось, что психолог заподозрил у сбежавшей из РФ Аллы Пугачевой глубокую депрессию.