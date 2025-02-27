Дагестанского автоблогера WENGALLBI задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

Популярного дагестанского автоблогера Ахмеда Венгалби (WENGALLBI), на которого подписаны более 7 млн человек, задержали в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, блогер пытался подкупить сотрудников дорожно-транспортной службы (ДТП), предложив им взятку в размере 100 тыс. руб. Инцидент произошел в среду, 26 февраля.

Адвокат блогера Михаил Мушаилов отказался комментировать ситуацию, однако подтвердил информацию о задержании Ахмеда.

По данным источника, Венгалби управлял тонированным автомобилем «Приора». При себе у него не было водительских прав. Более того, блогер отказался пройти медицинское освидетельствование после того, как у него обнаружили на руке следы от инъекций. Сам Венгалби утверждает, что эти следы появились от внутривенных антидепрессантов.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Ранее сообщалось, что блогера-пранкера SUBO лишили российского гражданства.