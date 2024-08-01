Daily Mail: Олимпийских триатлонистов вырвало после заплыва в Сене

Опасения атлетов и общественности, что река Сена в Париже, который принимает в эти летние ОИ-2024, подтвердились, похоже. Один за другим пловцы начинают жаловаться на оставляющее желать лучшего состояние воды там.

Как пишет Daily Mail, триатлониста Тайлера Миславчука из Канады стошнило после сегодняшних заплывов в Сене. В результате чего пловец не смог показать свой лучший результат и финишировал на девятом месте с результатом в 1 час 39 минут и 41 секунду. После дистанции он признался, что ему во время заплыва неоднократно становилось плохо.

"Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз,", – заявил канадский спортсмен.

Не в восторге от заплыва по Сене и уроженка Екатеринбурга Екатерина Шабалина, сменившая спортивное гражданство и защищающая цвета Казахстана. Как рассказала триатлонистка порталу Sport24, она выбыла из гонки из-за резкого ухудшения самочувствия во время прохождения дистанции.

"Триатлон – контактный вид спорта, судьям отслеживать "драку" на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", – поделилась впечатлением от олимпийского соревнования девушка.

Шабалина добавила, что сразу после схода с дистанции была вынуждена обратиться за медпомощью к врачам, которые в итоге прописали ей лекарства.

Ранее мы писали, что олимпийский триатлонист из США Сет Райдер не стал мыть руки после туалета перед заплывом на Сене.