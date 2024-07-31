Надо подготовить организм: триатлонист не стал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
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Триатлонисты в Париже вовсю готовятся к заплыву в Сене, которая, напомним, с 1923 года считалась непригодной для купания. Один из триатлонистов из США Сет Райдер и вовсе устроил показательный перфоманс, пишет The Sun.
Спортсмен заявил, что он уже не моет руки после похода в туалет, и, по его мнению, данные простые действия помогут его организму адаптироваться и подготовиться к предстоящему заплыву в Сене. Райдер говорит, что таким образом он просто подвергает себя небольшому воздействию кишечной палочки и повышает собственный порог устойчивости.
Напомним, что тренировки и соревнования по триатлону переносились в Париже с воскресенья. Ранее сообщалось, что это связано с новым загрязнением Сены, которая, по словам властей, была очищена. Подробнее читайте в материале.