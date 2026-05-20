«Моя малышка»: Виктория Боня сделала себе дорогущий подарок

Телеведущая и блогер Виктория Боня привыкла шокировать публику то дорогими нарядами, то откровенными фото, а теперь — роскошным суперкаром. Телеведущая приобрела Lamborghini Urus небесно-голубого цвета, пишет Super.ru.

Отмечается, что стоимость «игрушки», достойной самой завидной невесты Монако, составила около 40 млн рублей.

«Я ждала ее больше года», — призналась Боня в своем блоге.

Все это время машину собирали, настраивали и везли к ней. Увидев наконец свою «малышку», звезда не смогла сдержать слез. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как Боня обнимает железного коня и называет его ласковыми именами. При этом она особо подчеркнула: автомобиль куплен на ее собственные средства.

Ранее сообщалось, что телеведущая Виктория Боня отказалась давать €2 тысячи собственной дочери на шопинг.