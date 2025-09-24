Далер Кузяев официально стал игроком «Рубина»

Полузащитник Далер Кузяев определился с клубом в России. Футболист официально стал игроком казанского «Рубина».

32-летний Хавбек подписал соглашение до конца сезона и будет выступать в «Рубине» под привычным номером 14.

Кузяев вел переговоры с несколькими клубами РПЛ. Их факт подтверждали в ЦСКА, а Sport24 отправлял футболиста в «Ахмат» Станислава Черчесова, при котором Кузяев дебютировал в сборной России. В итоге полузащитник решил отправиться в Татарстан, к истокам: Кузяев — уроженец Набережных Челнов, а свою взрослую карьеру начинал в нижнекамском «Нефтехимике». Также футболист играл за «Ахмат», «Зенит» и французский «Гавр».

