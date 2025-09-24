Экс-полузащитник «Спартака» раскритиковал игру команды Первой лиги после матча с медийным «Броук Бойз»

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне игрок медийного клуба «Броук Бойз» Павел Яковлев раскритиковал игру саратовского «Сокола», выступающего в Первой лиге, в матче со своей командой.

«Сокол» выбил «Броуков» из Кубка России, победив со счетом 2:0. Яковлев отметил примитивность тактики профессиональной команды. Кроме того, ему не понравилось поведение игроков «Сокола».

«Если бы я был в «Соколе» и выигрывал 2:0 у команды из Медиалиги, я бы не тянул время на 93-й минуте. Это как-то странно. Смешно. Это же цирк, ребят. Был бы тренером, я бы подошел и прям на поле дал "леща". Вы что делаете, уважение же должно быть?» — сказал Яковлев.

«Броуки» впервые в своей истории дошли до стадии Кубка России, где им противостояла команда Первой лиги. На данный момент в турнире остался единственный медийный клуб. 24 сентября в подмосковном Красногорске «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем».

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин пристыдил профессиональные клубы за поражения от медиакоманд.