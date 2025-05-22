«Даллас» одержал волевую победу над «Эдмонтоном» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

При этом к началу заключительного периода «Даллас» уступал со счетом 1:3. Канадский клуб подвела недисциплинированность. Техасцы трижды реализовали большинство за первые пять минут третьего периода. В концовке игрового отрезка Сэм Стил забросил еще одну шайбу, а затем Эса Линделл поразил пустые ворота.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами также отметились Тайлер Сегин, Миро Хейсканен, Микаэль Гранлунд и Мэтт Дюшен. В «Эдмонтоне» отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

Второй матч серии пройдет 24 мая в Далласе. Во втором полуфинале «Флорида» повела в серии с «Каролиной» после убедительной победы со счетом 5:2. Лучшим игроком матча был признан российский голкипер Сергей Бобровский.