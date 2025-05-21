Бобровский помог «Флориде» с победы начать полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» выиграла у «Каролины» первый матч полуфинала Кубка Стэнли
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
«Флорида» с победы начала полуфинальную серию Кубка Стэнли против «Каролины» — 5:2. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский внес весомый вклад в победу своей команды.
Российский вратарь отразил 31 бросок из 33, среди которых несколько были очень опасными.
«Флорида» забросила две шайбы уже в первом периоде — отличились Картер Верхаге и Аарон Экблад. В концовке игрового отрезка Себастьян Ахо отквитал один гол, завершив комбинацию с участием Андрея Свечникова.
В достаточно равной игре «Флорида» была точнее, чему стали свидетельством шайбы Энтони Грира, Сэма Беннетта и Еету Луостаринена. «Каролина» в концовке ответила голом Джексона Блейка.
Второй матч серии пройдет 23 мая в Роли.
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