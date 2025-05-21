Бобровский помог «Флориде» с победы начать полуфинал Кубка Стэнли

«Флорида» с победы начала полуфинальную серию Кубка Стэнли против «Каролины» — 5:2. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский внес весомый вклад в победу своей команды.

Российский вратарь отразил 31 бросок из 33, среди которых несколько были очень опасными.

«Флорида» забросила две шайбы уже в первом периоде — отличились Картер Верхаге и Аарон Экблад. В концовке игрового отрезка Себастьян Ахо отквитал один гол, завершив комбинацию с участием Андрея Свечникова.

В достаточно равной игре «Флорида» была точнее, чему стали свидетельством шайбы Энтони Грира, Сэма Беннетта и Еету Луостаринена. «Каролина» в концовке ответила голом Джексона Блейка.

Второй матч серии пройдет 23 мая в Роли.

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