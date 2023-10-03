Дане Милохину пришла повестка в армию

По данным канала, во второй день осеннего призыва Милохину была направлена повестка по месту его прописки в Анапе.

Дома, предположительно, находился отец артиста, он отказался принять повестку. Сотрудники военкомата пообещали вернуться попозже.

21-летний Милохин вернулся в Россию после жалоб на то, что в эмиграции ему живется несладко. Однако три дня спустя он вновь отправился за границу.

Считается, что он испугался призыва в армию, которого публично потребовала для блогера глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.