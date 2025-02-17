Данила Козловский поделился редкими снимками в честь пятилетия дочери
Актер Козловский опубликовал редкие снимки дочери в честь ее пятилетия
Фото: [vkvideo.ru/Fans Of Cinema — Клуб любителей кино!]
Российский актер Данила Козловский опубликовал в соцсетях редкие фотографии своей пятилетней дочери Оды-Валентины. Снимками поделился телеграм-канал Super. Актер все еще скрывает лицо девочки.
Девочка родилась в отношениях с актрисой Ольгой Зуевой, с которой Козловский расстался вскоре после рождения ребенка.
Несмотря на разрыв, актер активно участвует в жизни дочери, которая проживает с матерью в США. Как признался Козловский в одном из интервью, Ода-Валентина кардинально изменила его мировоззрение и заставила взглянуть на жизнь под новым углом.
После расставания с Зуевой в СМИ начала появляться информация о романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. Пару периодически замечали на различных светских мероприятиях, однако актеры предпочитают не комментировать свою личную жизнь.
Ранее эзотерик Майя Королева раскрыла шокирующие подробности «дружбы» между Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной.