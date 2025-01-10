В отпуск вместе: раскрыты шокирующие подробности «дружбы» между Козловским и Акиньшиной

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина отправились на отдых в Южную Африку вместе. Звезды рассекретили себя, опубликовав фотографии, сделанные в одной локации. Отношения Козловского и Акиньшиной давно покрыты тайной. Эзотерик Майя Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что между ними может развиться нечто большее, чем дружба.

Карты Таро указали Королевой на эмоциональное притяжение и близкую связь между Козловским и Акиньшиной. Эзотерик увидела сильную симпатию в паре и потенциал для чего-то большего.

«Возможно, сейчас они находятся в состоянии выбора — оставаться друзьями или развивать отношения», — заявила таролог.

Козловский и Акиньшина могут построить крепкие отношения и даже сыграть свадьбу, если будут настроены серьезно. При этом для создания счастливого брака им придется приложить усилия, так как один из партнеров проявляет излишнюю склонность к контролю, предупредила Королева.

«Колесо Фортуны символизирует неожиданные перемены. Если они решат пожениться, это может произойти в ближайшие один или два года, но судьба здесь играет ключевую роль. Луна символизирует тайну, неопределенность и иллюзии. Это может означать, что ни Данила, ни Оксана сейчас не видят своего окончательного пути. Возможен другой партнер для каждого из них», — предсказала эзотерик.

В основе общения актеров лежит взаимопонимание, что положительно влияет как на дружбу, так и на возможные романтические отношения, заключила таролог.

Ранее стало известно, что Ковальчук может стать не последней женщиной в судьбе Харламова.