Дегтярев исключил отмену паспорта болельщика
Министр спорта Дегтярев: «Никакой отмены Fan ID не будет в целях безопасности»
Фото: [ФК «Пари НН»]
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что отмена паспорта болельщика (Fan ID) его ведомством не планируется.
Глава спортивного ведомства отметил, что число зрителей на футбольных матчах последовательно растет — сразу после введения Fan ID оно резко упало, а активные фанаты ряда клубов приняли решение бойкотировать матчи, для посещения которых необходим паспорт болельщика.
«Что касается Fan ID, никакой отмены не будет в целях безопасности. Оно будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и матчи, чемпионаты и Кубки. Дискуссии можно оставить», — сказал Дегтярев.
