Дегтярев исключил отмену паспорта болельщика

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что отмена паспорта болельщика (Fan ID) его ведомством не планируется.

Глава спортивного ведомства отметил, что число зрителей на футбольных матчах последовательно растет — сразу после введения Fan ID оно резко упало, а активные фанаты ряда клубов приняли решение бойкотировать матчи, для посещения которых необходим паспорт болельщика.

«Что касается Fan ID, никакой отмены не будет в целях безопасности. Оно будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и матчи, чемпионаты и Кубки. Дискуссии можно оставить», — сказал Дегтярев.

Ранее Михаил Дегтярев обвинил МОК в двойных стандартах и потребовал от него применить санкции к Польше, которая отказала в выдаче визы российским спортсменам для участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.