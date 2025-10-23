Дегтярев потребовал от МОК наказать Польшу за недопуск российских пловцов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев обвинил МОК в двойных стандартах и потребовал от него применить санкции к Польше, которая не допустила российских пловцов на чемпионат Европы на короткой воде.

МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования в Индонезии, которая отказала во въезде спортсменам из Израиля. Министр считает, что аналогичные санкции должны быть применены и к Польше.

«В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Министр сообщил, что ОКР направит в МОК ноту с требованием дать оценку действиям польских властей.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов пожаловался на предвзятое судейство на чемпионате мира в Джакарте.