Дегтярев опроверг введение потолка зарплат в РПЛ по инициативе Минспорта
Глава Минспорта Дегтярев: «Я не собираюсь вводить потолок зарплат в РПЛ»
Глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярев заявил журналистам, что не будет настаивать на потолке зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее Дегтярев предлагал ввести такие ограничения по примеру КХЛ.
«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду. Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержку как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит, а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз», — объяснил свою позицию Дегтярев.
В ходе Восточного экономического форума министр спорта сообщил, что лимит «10 легионеров в заявке — 5 на поле» будет введен с сезона 2028/2029. В настоящее время действуют ограничения 13/8. Дегтярев сказал, что министерство пошло навстречу клубам, так как изначально планировалось ввести лимит с этого сезона.