Дегтярев опроверг введение потолка зарплат в РПЛ по инициативе Минспорта

«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду. Если клубы договорятся о налоге на легионеров, то я поддержку как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит, а все остальное, связанное с экосистемой, будет решать Российский футбольный союз», — объяснил свою позицию Дегтярев.